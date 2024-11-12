نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة يعلق على استبعاده من منتخب مصر.. واللعب بجوار إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي، على عدم استدعائه لقائمة منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن.

أفشة: أحترم قرار استبعادي من منتخب مصر

قال أفشة في تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي: “لا أعلم أسباب استبعادي من منتخب مصر”.

وتابع أفشة: “أحترم قرار الجهاز الفني ولو احتاجني سأكون متاحًا بالتأكيد، وفي حالة استبعادي لن أعلق واحترم وجهات النظر ولكنني جاهزًا”.

وعن صعوبة اللعب بجوار إمام عاشور في خط وسط الأهلي، قال أفشة: “صعب؟ يا كابتن برشلونة كان يعتمد على إنيستا وتشافي وبوسكيتش، ومودريتش كان يلعب مع كروس وكاسميرو”.

واختتم: “هي وجهة نظر لكن لو لعبنا مع بعض الشكل يختلف، والخصم هو من يدافع أمام الأهلي”.