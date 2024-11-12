أفشة: رونالدو "بيقلدني".. وهدفي في الزمالك لا يسجله إلا دي بروين وميسي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، عن تقليده لاحتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، وذلك عند تسجيله للأهداف.

أفشة: احتفال رونالدو بقى بتاعي خلاص

قال أفشة في تصريحاته عبر قناة الأهلي، ضاحكًا: "احتفال رونالدو بقى بتاعي خلاص، وهو اللي بقى يقلدني".

ويعتاد أفشة، على الاحتفال بطريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة “siuu ” وسط تفاعل كبير من جماهير النادي الأهلي.

وتطرق أفشة، للحديث عن هدف “القاضية” الذي سجله ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه هدف مميز لا يسجله إلا اللاعبين الموهوبين مثل ليونيل ميسي وكيفين دي بروين.

وأضاف أفشة: “هدفي في الزمالك في نهائي الكأس من أغلى الأهداف التي سجلتها، لأن قدمي كانت مفتوحة، وكان صعبًا للغاية، ومثل هذه الأهداف لا يسجلها إلا دي بروين وميسي”.