نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز أبو قير ووادي دجلة وتعادل السكة الحديد مع لافيينا بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز أبو قير ووادي دجلة وتعادل السكة الحديد مع لافيينا بدوري المحترفين

فاز فريق ابو قير للأسمدة بقيادة محمد عطيه على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد برباعية نظيفة في إفتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهظا محمد مجدي محمد المرسي.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد مجدي الهدف الثالث واختتم مباتشو الأهداف.

- تعادل فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح مع فريق السكة الحديد بقيادة احمد عبد الرؤوف بهدف لمثله حيث تقدم السكة بهدف مصطفى حمادة في الشوط الأول.

وتعادل على خليل هدف لافيينا في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق طنطا بقيادة خالد عيد مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بهدف لمثله حيث تقدم الكهرباء بهدف أحمد كفته وتعادل محمد الشرخه لطنطا.



وفاز فريق وادي دجلة على فريق الترسانة بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة بهدف محمد الشبيني.



واضاف علي حسين الهدف الثاني، ومحمود دياسطي الهدف الثالث بالشوط الثاني.



وتعادل فريق المقاولون العرب مع فريق بلدية المحلة سلبيًا.

