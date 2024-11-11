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أحمد جودة - القاهرة - 11 هدف وصدارة سيلا ووصافة جولدن جيت بالجولة 3 بالقسم الثالث

أختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

حيث شهدت نتائج مباريات الجولة 11 هدف خلال 6 مباريات بجولة حسمت نتيجة التعادل السلبي بها مباراتين.



حيث سقط اهلى الغرق فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مركز شباب ابشواى، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة الخامسة بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة الثانية بالمركز العاشر.

سقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام شقيقه مركز شباب الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، ليتوقف رصيد مطرطارس عند صفر بالمركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 4 بالمركز الثامن.

حيث سقط نادى بنى سويف فى فخ التعادل امام السلبي أمام نادى جولدن جيت بمباراة نارية بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 7.



ونجح مركز شباب سمسطا فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 أمام نظيره نادى عاملين غارب، ليرتفع رصيد عند 4 نقاط فيما توقف رصيد عاملين عند نقطتين.



وسقط نادى ابو كساة فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 أمام شقيقه نادى سيلا بملعب الاسيوطى بديربي فيومى، ليتوقف رصيد ابو كساة عند نقطة فيما ارتفع رصيد سيلا للنقطة 9.



ونجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز بهدفين نظيفين أمام نظيره مركز شباب الواسطى بمباراة قوية، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 4 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 9 نقاط.

2 - نادى جولدن جيت 7 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 5 نقاط.

4 - نادى اهلى الغرق 5 نقاط.

5 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

6 - سنورس 4 نقاط .

7 - مركز شباب سمسطا 4 نقاط .

8 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

9 - عاملين غارب نقطتين.

10 - مركز شباب ابشواى نقطتين .

11 - نادى ابو كساة نقطة.

12 - نادى مطرطارس صفر.