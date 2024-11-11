نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي: مصطفى شوبير المصري الوحيد المرشح لجوائز الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على ترشح مصطفى شوبير لجائزتين ضمن جوائز الأفضل في إفريقيا عن الموسم الماضي، بعدما لعب دورًا كبيرًا في تتويج الفريق بعدد من البطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا الـ12 في تاريخ النادي.

وجاء في المنشور: "مصطفى شوبير... المصري الوحيد المرشح لجائزتين من جوائز الأفضل في إفريقيا هذا العام".

وفي سياق متصل، تواصل أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، مع اللاعب التونسي علي معلول لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يشارك معلول في المران الجماعي مع الفريق نهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي.