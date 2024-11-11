نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يعلن موعد إنطلاق قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "، رسميًا اليوم الإثنين، عن موعد قرعة كأس العالم للأندية لموسم 2025، وسيشارك 32 فريقا من القارات الـست، ويتواجد النادي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

و تنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو من العام المقبل، على ملعب هارد روك في ميامي.

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا، إلى جانب الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ولم يتحدد حتى الان كافة الأندية الـ32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية، وسيكون آخر الملتحقين إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الفائز بالمواجهة البرازيلية في نهائي كأس ليبرتادوريس والذي سيجمع بين أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم السبت 30 نوفمبر 2024.

و أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا عن الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة وعددهم 12 ملعبا، وأكد أن إنتر ميامي هو النادي الذي اقتنص تذكرة التأهل ما قبل الأخيرة، بفضل أدائه المتميز في الموسم العادي من الدوري الأمريكي والذي كسر فيه عدة أرقام قياسية.

وبالنسبه لنادي سياتل ساوندرز سيخوض جميع مبارياته في مرحلة المجموعات على ملعب لومن فيلد الصاخب.

و تنطلق القرعة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.



والجدير ذكره أنه سيتم أن يتم نقل القرعة مباشرة عبر موقع الفيفا الرسمي ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى لم تحدد حتي الان.