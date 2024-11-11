نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2007 " يفوز على عثماسون طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المصري تحت 17 سنة (مواليد 2007) فوزًا مثيرًا على فريق عثماسون طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الإثنين ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية "ب"، على ملعب النادي المصري الاجتماعي، بقيادة تحكيمية من منطقة شمال سيناء، مكونة من إيهاب حمدي، مصطفى معروف، وعادل خليل.

بهذا الفوز، رفع المصري رصيده إلى 17 نقطة، معززًا صدارته لجدول الترتيب.

أنهى المصري الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين، حيث جاء الهدف الأول بنيران صديقة عبر مدافع عثماسون في الدقيقة 20، وأضاف محمد أشرف عبد اللاه الهدف الثاني في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني، وسّع عبد الرحمن الشحات الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 11، قبل أن يتمكن عثماسون من تقليص النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

وشارك في التشكيل الأساسي للمصري كل من: فادي وائل في حراسة المرمى، وسيف رفعت، محمد محمود عسران، محمد علي عباس، يوسف حسام في خط الدفاع، وأحمد راضي، محمد غازي، مصطفى وليد في خط الوسط، وعبد الرحمن الشحات، محمد أشرف عبد اللاه، نبيل وائل العزب في خط الهجوم. وخلال المباراة، دخل كبدلاء كل من مالك النحاس، محمد فرج، السيد عماد، محمد وليد، ومحمد أسامة.

ويتكون الجهاز الفني للمصري من: عمرو الشموتي مدربًا عامًا، أحمد أمين مساعدًا، طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، محمد عجيزة محللًا للأداء، وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، السيد الجراحي إداريًا، ومحمد التابعي مسؤولًا للمهمات.

أما جهاز الإشراف، فيضم: عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، عماد العمدة مشرفًا على فرق الناشئين، السيد الناغي مشرفًا على تدريب حراس المرمى، محمد المنصوري مديرًا إداريًا للقطاع، إبراهيم الصفتي مديرًا لشؤون اللاعبين، وعادل فؤاد مسؤولًا ماليًا.