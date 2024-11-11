نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 11- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري في جميع البطولات.

وتقام 4 مباريات اليوم الإثنين 11-11-2024، ضمن منافسات درع الاتحاد الأردني، وكأس قطر.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

درع الاتحاد الأردني

الجزيرة ضد الحسين – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

شباب الأردن ضد الوحدات – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس قطر

الشمال ضد الوكرة – في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الخور ضد الغرافة – في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين

يمكنكم مشاهدة مباريات درع الاتحاد الأردني، عبر شبكة قنوات الأردن الرياضية، فيما يمكنكم مشاهدة مباريات كأس قطر، عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، الناقل لهذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.