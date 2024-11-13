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تعرف على فوائد شرب ماء القرنفل قبل النوم

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - ينصح الخبير الصيني “دك إريك بيرجا” بشرب ماء القرنفل قبل النوم للحصول على فوائد صحية مثل تطهير الكبد ، وتحسين الهضم ، وتقليل الانتفاخ ، وتخفيف أعراض الجهاز التنفسي ، وتحسين الدورة الدموية ،وتحسين المناعة.

وقال أن ماء القرنفل هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ، ويساعد في محاربة الميكروبات ،وتحسين النوم، وتعزيز الذاكرة والتركيز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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