نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك يكيل المديح لـ صلاح.. ماذا قال عنه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي ليفربول، تصاريح لاعبه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد الفريق، خاصة بعد الفوز أمس السبت، في المباراة التي جمعت ليفربول وأستون فيلا على ملعب انفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقه الدوري الإنجليزي.

فان دايك: سعيد باللعب بجوار صلاح

وعبّر اللاعب الهولندي عن إعجابه الشديد بأداء زميله الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق هذا الموسم، حيث أحرز صلاح هدف وصنع آخر في فوز ليفربول بنتيجة 2-0 أمام أستون فيلا.

وبهذا الفوز تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

وبدأ فان دايك في تصريحاته للموقع الرسمي: "صلاح مميز دائمًا، ليس فقط هذا العام، بل هو كذلك منذ سنوات عديدة، لديه أرقام قياسية حقًا وهذا ما الآن نراه مع العمل الجاد الذي يبذله ومدى إتقانه".

وأردف: "الحقيقة أنا سعيد للغاية للعب معه، بخصوص الناحية البدنية بالتأكيد يمكنه البقاء على هذا المستوى لفترة أطول، لكن الناحية العقلية، هذا قراره".

وعن مستوى فريقه تحدث: "كل فوز لنا مهمًا بالطبع، لكننا استطعنا القيام بذلك قبل فترة التوقف الدولي وإنهاء سلسلة مهمة من المواجهات بأداء متقن وشباك نظيفة أمر مهم للغاية، بعد فترة التوقف الدولي نتمنى أن يعود الجميع بصحة جيدة لمواصلة العمل".

