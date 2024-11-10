الرياضة

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد تشيلسي، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالي جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، كولويل.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا