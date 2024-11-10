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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد تشيلسي، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالي جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، كولويل.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

