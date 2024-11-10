نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فياريال يعلن إصابة لاعبه المغربي إلياس أخوماش بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي فياريال رسميًا، اليوم الأحد،عن إصابة لاعبه الدولي المغربي إلياس أخوماش، بقطع كامل في الرباط الصليبي.

إصابة أخوماش بتمزق في الرباط الصليبي

وترك أخوماش أرضية الملعب وتم استبداله اضطراريا خلال مواجهة فياريال وألافيس، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الإسباني.

وكان أخوماش قد سجل الهدف الأول، في اللقاء وفاز فياريال بثلاثية نظيفة.

ونشر فياريال بيانًا رسميًا: "أجرينا الإجراءات على لاعبنا المغربي وتأكدنا من إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي والتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

وأردف: "لذلك اضطرينا إستبدال اخوماش خلال المباراة قبل نهاية الشوط الأول ضد ألافيس".

وأنهى الفريق البيان: "قريبًا سنعلن عن معلومات بشأن التدخل الجراحي الذي سيحتاج له اللاعب".