نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في الدوري الألماني.. مرموش أساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، عن تشكيلة لاعبيه الذين سيخوضون مباراة شتوتجارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وتنطلق صافرة حكم بداية مباراة فرانكفورت ضد شتوتجارت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

ويدخل فريق فرانكفورت المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، بينما يأتي شتوتجارت في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وتواجد ضمن تشكيل آينتراخت فرانكفورت جناح منتخب مصر، عمر مرموش، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا، ارثر ثيتي.



خط الوسط: ناثانيل براون، إلياس السخيري، لارسون، إبيمبي.



خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

