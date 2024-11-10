نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشخيص إصابة سالم الدوسري بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل إصابة سالم الدوسري، نجم فريق الهلال ولاعب المنتخب السعودي، التي تعرض لها أثناء مشاركته في المباراة الأخيرة بين الهلال والاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تشخيص إصابة سالم الدوسري

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الرياضية" السعودية، خضع الدوسري لفحوصات طبية دقيقة كشفت إصابته بالتواء في مفصل القدم، مما استدعى دخوله في برنامج علاجي وتأهيلي. ولم يتم تحديد مدة زمنية محددة لعودته، إذ ستعتمد على مدى استجابته لبرنامج التأهيل اليومي.

تاريخ الإصابات وعلاج البلازما يُذكر أن الدوسري قد خضع مسبقًا لعملية علاجية باستخدام حقن البلازما لكل من مفصلي قدميه اليمنى واليسرى، في إصابتين منفصلتين، كان آخرها في شهر أبريل الماضي.

وتُعد هذه التقنية علاجًا فعّالًا للمساعدة في إصلاح الأنسجة المتضررة والأربطة، وتسهم في تسريع عودته للمشاركة مع الفريق.

جدير بالذكر أيضًا أن الإصابة الأخيرة تسببت في استبعاده من قائمة المنتخب السعودي خلال المعسكر التدريبي الأول تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، ما يشير إلى أهمية سلامته لضمان جاهزيته للعودة للملاعب مع الهلال والمنتخب.