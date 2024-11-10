نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ليفربول يستعد لتقديم عرض خيالي لضم مرموش والزمالك يدرس بيع نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 10 -11-2024 في السطور التالية:

ليفربول يستعد لتقديم عرض خيالي لضم مرموش

أكدت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي استقر على التعاقد مع المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناءًا على رغبة الهولندي أرني سلوت مدرب الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (Fichajes - بالإسبانية)، فإن الهولندي أرني سلوت يرى أن مرموش مناسب لخططه التكتيكية في الموسم القادم مع الريدز.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الريدز تستعد لتقديم عرض رسمي إلى فرانكفورت يبلغ نحو 70 مليون يورو بخلاف الإضافات، لضم مرموش، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن المهاجم المصري محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبري التي تسعى للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

واستطاع مرموش لفت الأنظار إليه بعد ظهوره بشكل مميز خلال تواجده مع الفريق الألماني، منذ انضمامه في صيف 2023.

ويرتبط المهاجم المصري عمر مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، حتي صيف 2027.

وشارك مرموش البالغ من العمر 25 عاما، مع فريقه الألماني هذا الموسم في 15 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 13 هدف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

الزمالك يدرس بيع نجمه لحل الأزمة المالية

فجَرَ الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة مدوية بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وذلك بعد تعرض النادي لإيقاف قيد جديد في الفترة الماضية.

وقال محمد فاروق عير تصريحات تلفزيونية: مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين يسابق الزمن لإنهاء العديد من الملفات خلال فترة التوقف الدولي، خاصةً في ظل المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي چايمي باتشيكو والتي تسببت في إيقاف القيد مجددًا للفريق.

وأضاف: هناك العديد من الأزمات الأخرى داخل الزمالك، وليس في فريق الكرة فقط، وهو ما قد يدفع إدارة النادي لبيع نجم الفريق أحمد سيد زيزو لإنهاء الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

وتابع: تأتي تلك الرغبة خاصة أن اللاعب سيرحل بقيمة مالية كبيرة تتجاوز العرض الذي تم رفضه في بداية الموسم الجاري من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار.

