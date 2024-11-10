نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خيالي من ليفربول لـ "مرموش" لاحباط الحالمين بضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي استقر على التعاقد مع المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناءًا على رغبة الهولندي أرني سلوت مدرب الفريق.

ليفربول يستعد لتقديم عرض خيالي لضم مرموش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (Fichajes - بالإسبانية)، فإن الهولندي أرني سلوت يرى أن مرموش مناسب لخططه التكتيكية في الموسم القادم مع الريدز.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الريدز تستعد لتقديم عرض رسمي إلى فرانكفورت يبلغ نحو 70 مليون يورو بخلاف الإضافات، لضم مرموش، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن المهاجم المصري محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبري التي تسعى للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

واستطاع مرموش لفت الأنظار إليه بعد ظهوره بشكل مميز خلال تواجده مع الفريق الألماني، منذ انضمامه في صيف 2023.

ويرتبط المهاجم المصري عمر مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، حتي صيف 2027.

وشارك مرموش البالغ من العمر 25 عاما، مع فريقه الألماني هذا الموسم في 15 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 13 هدف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.