نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز على تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين يوفنتوس وتورينو في ديربي ديلا مولي، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ملخص مواجهة يوفنتوس وتورينو في الكالتشيو

وحقق البيانكونيري فوزًا هامًا على نظيره تورينو، بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.

أحرز اليوفي الهدف الأول عن طريق الأمريكي تيموتي ياه في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة من زميله كووبميينزر تصدى لها حارس مرمى تورينو، ويتابعها ياه ويسكنها الشباك.

وقبل نهاية اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة 84، أضاف التركي كينان بلدز ثاني أهداف يوفنتوس، من تمريرة متقنة من زميله البديل شيكو كونسيساو.

وبتلك النتيجة، يحتل يوفنتوس وصافة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 24 نقطة، بينما يتوقف رصيد تورينو عند النقطة 14 في المركز الحادي عشر.