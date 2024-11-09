نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جود بيلينجهام: أشعر بالفخر لتواجدي هنا في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد،بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه ضد نظيره اوساسونا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الليجا.

واستطاع النادي الملكي الفوز في اللقاء بنتيجة 4-0، سجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس ثلاثية وأضاف الهدف الرابع بيلينجهام.

وتحدث اللاعب قائلًا:" نحن اليوم ظهرنا بشكل كامل، أعتقد أنها كانت المباراة الأفضل لنا، في خلق الفرص للتسجيل وكذلك الضغط المستمر على الفريق الآخر".

وأردف:"لقد بدأنا اللقاء بشكل مثالي،واستطعنا أن نحافظ على قوتنا التي بدأنا بها المباراة ".

وأكمل: "لقد تغير مركزي هذا العام من منطقة إلى أخرى على أرضية الملعب، واليوم قدمت كل مالدي أثناء اللقاء كما أفعل دائمًا، ولقد نجحت بتسجيل هدفًا،ودائما اقول لنفسي إنه يجب عليّ فعل كل شيء من أجل فريقي".

وأضاف:" هدفي دائمًا هو مساعدة الفريق بكل شي، وأعتقد أنني شخص محظوظ للغاية عندما أحظى بدعم الجماهير، حتى في اللحظات الصعبة والسيئة ".

وإنه ي حديثه:" الحقيقة أنني أشعر بالفخر لتواجدي هنا في الريال، وسأقدم كل مالدي من أجل جماهير النادي الملكي، وأوعدهم أن المباريات القادمة ستكون ممتعه وسنعود إلى ديارهم بالفوز دائمًا ".