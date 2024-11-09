نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يثير قلق ليفربول بشأن أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف تقارير إنجليزية عن مستجدات المفاوضات بين النادي الإنجليزي ليفربول ولاعبه ترنت ألكساندر أرنولد، وذلك بسبب عدم توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب.

ونشرت صحيفة "ذا صن" أن إدارة النادي الإنجليزي قد قدمت عرضًا يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناع لاعبه أرنولد للتجديد، إلا إنه لم يتخذ قراره بعد، وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من جانب ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وينوي ليفربول في تجديد عقود ثلاثي الفريق محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وأرنولد، لكن إدارة الفريق رفضت زيادة راتب الأخير عن العرض الذي قدم له.

والجدير بالذكر أن أرنولد يعد من اللاعبين الذي وضعهم ريال مدريد ضمن خطته التعاقدية، وهذا ما يقلق إدارة الريدز من عدم بقاء اللاعب الإنجليزي في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل العروض الضخمة التي يقدمها الفريق الإسباني مؤخرًا.