بايرن ميونخ يدرس إمكانية التعاقد مع "قاهر" مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس بايرن ميونخ الألماني إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد خلال الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للبافاري في الموسم 2025/2026.

بايرن ميونخ يخطط للتعاقد مع السويدي جيوكيريس

وكشفت تقارير، أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويعد السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لسبونة البالغ من العمر 26 عاما، من أبرز المهاجمين على الساحة العالمية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي الألمانية، فإن البافاري يخطط للتعاقد مع المهاجم السويدي جيوكيريس خلال فترة الميركاتو القادم، لتعزيز مراكز الهجوم.

وأكدت الصحيفة، أن عقد جيوكيريس ممتد مع النادي البرتغالي، حتى صيف 2028، وقد يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات مقابل مبلغ يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى رغبة المهاجم السويدي في العمل تحت قيادة روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد مجددًا، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقدم فيكتور جيوكيريس مستويات استثنائية مع سبورتنج لشبونة هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق البرتغالي في 16 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 23 هدفا، وصنع تمريرتين حاسمتين، مما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.

وانضم المهاجم السويدي فيكتور إلى لشبونة صيف 2023، قادمًا كوفتتري سيتي الذي ينشط في الدرجة الثانية الإنجليزية، مقابل 17 مليون يورو.