نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة المصرية مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي تكون فيه العديد من المباريات القوية والمثيرة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج الأهلي بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع براميدز حتى الجولات الأخيرة.

يحتل كلا من الأهلي والاتحاد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما يحتل كلا من سموحة والمصري والزمالك وطلائع الجيش المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس برصيد 3 نقاط على الترتيب.

وينتظر كلا من الزمالك وبيراميدز مواجهتهما غدا في الدوري من أجل المنافسة على الصدارة مؤقتا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري حتى الآن..

1 - الأهلي 6 نقاط

2 - الاتحاد 6 نقاط

3- سموحة 3 نقاط

4- المصري 3 نقاط

5- الزمالك 3 نقاط

6 - طلائع الجيش 3 نقاط

7 - بيراميدز نقطة واحدة

8 - بتروجيت نقطة واحدة

9 - الإسماعيلي نقطة واحدة

10 - الجونة نقطة واحدة

11 - مودرن سبورت نقطة واحدة

12 - إنبي نقطة واحدة

13 - غزل المحلة نقطة واحدة

14 - زد إف سي نقطة واحدة

15 - البنك الأهلي صفر نقاط

16 - فاركو صفر نقاط

17 - سيراميكا كليوباترا صفر نقاط

18 - حرس الحدود صفر نقاط