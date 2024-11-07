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أحمد جودة - القاهرة - استطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر أن يحرز هدف التقدم للمارد الأحمر مع الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول، أمام نظيره زد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلي أمام زد في الشوط الأول

وجاء تشكيل النادي الأهلي في مواجهة زد كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد زد

وتذاع أحداث المباراة بين الأهلي وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، التي تعتبر الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة عبر شاشتها في مصر والشرق الأوسط.

