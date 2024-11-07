نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم الجدل حول العروض الأوروبية لضم وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي مصير المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تلقى مؤخرا عروضًا من أندية إنجلترا وألمانيا بعد تألقه مع الفريق في مختلف البطولات المحلية والقارية.

الأهلي يرد على العروض الأوروبية لضم وسام أبو علي

وأكدت إدارة الأهلي أن اللاعب لم يتلقَ أي عروض رسمية من الأندية الأوروبية، مشيرة إلى أن ما حدث هو مجرد اتصالات من إحدى شركات التسويق مع وكيله.

وأوضح مصدر في تصريحات، أن وكيل أبو علي أبلغ الإدارة بوجود اهتمام من ناديين من ألمانيا وإنجلترا، لكن النادي الأهلي أصر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في الوقت الحالي، ولا تفكر الإدارة في الاستغناء عنه، خاصة في ظل الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

