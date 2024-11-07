نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. رمضان صبحي يرفض الزمالك وبيراميدز يؤمنه بعقد طويل الأمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل المركز الإعلامي بنادي بيراميدز، عن تطورات مستقبل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد أنباء اهتمام الزمالك بضمه.

وظهرت تقارير خلال الفترة الأخيرة، تشير باهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة بعد فشل المفاواضات الأخيرة.

بيراميدز يرفض التفريط في رمضان صبحي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي "، أن إدارة فريق بيراميدز ترفض التخلي عن خدمات اللاعب، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية بالفريق.

كما أكد المصدر، بأن رمضان صبحي يرفض الانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه كانت هناك نية من جانب اللاعب بالانتقال إلى الزمالك في الانتقالات الأخيرة، ولكن فشلت المفاواضات.

واختتم، بأن إدارة بيراميدز تسعى خلال الفترة الحالية لتأمين رمضان صبحي بتجديد تعاقدها مع اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2028.