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أحمد جودة - القاهرة - خطف استاد غزل المحلة الأضواء في أول ظهور له هذا الموسم بعد أن تم تطويره على المستويين الفني والإنشائي خلال الفترة الماضية.

استاد غزل المحلة يخطف الأضواء في أول ظهور هذا الموسم

وحرصت إدارة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، على تطوير الملعب من الداخل باستبدال كراسي المدرجات، في المقصورة الأمامية والثالثة يمين ويسار بجانب مقصورة الصحفيين.

كما عملت إدارة غزل المحلة على تجديد أرضية الملعب بالنجيلة الطبيعية، وذالك تحت إشراف إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

ويواجه غزل المحلة حاليا ضيفه طلائع الجيش على ملعب الأول وذالك في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.