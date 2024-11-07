محمد صلاح عبد الفتاح: التسجيل المسرب لا يُدين محمد عادل فنيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، أن التسريب الصوتي الذي خرج لا يُدين محمد عادل، حتى ولو كان سليمًا.

التسجيل المسرب لا يُدين محمد عادل فنيا

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن ما يحدث محزن ومخزي، وليس منطقيا أن تختفي لجنة الحكام واتحاد الكرة عن دعم حقوق حكامها وقت الأزمات وهو موقف يضع الكثير من علامات الاستفهام.

وتابع عبد الفتاح: التسجيل المسرب لا يُدين محمد عادل، والحوار دار بينه وبين ميدو قبل وصوله إلى شاشة المراجعة، وهناك لمسة يد أولى قبل الالتحام البدني، وهو ما أخبره به ميدو سلامة قبل وصوله إلى شاشة الفار.

وأكمل الحكم الدولي السابق: بروتوكول الفار يلزم الحكم بإصدار القرار النهائي قبل مغادرة لوحة الفار، وفي التسريب لم يحدث ذلك، وهذا بعيدا عن مدى صحة التسريب من الأساس.

واختتم صلاح عبد الفتاح: أشعر أن التسجيل منقوص، ومن الناحية الفنية الأمر غير منطقي، وقبل إذاعة التسريب كان هناك اجتماعا للجنة الحكم وتمت مناقشة الحكمين في القرار، وتم معرفة أن الركلة احتسبت بناء على لمسة اليد الأولى.