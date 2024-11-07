نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

وتقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

وتضم المجموعة الرابعة بدوري الأبطال أندية الترجي التونسي وبيراميدز. وديجوليبا المالي، وساجرادا الأنجولي.