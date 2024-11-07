نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح عبد الفتاح: إبراهيم نور الدين سبب أزمات محمد عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، عن أزمة التسريبات الخاصة بتسجيل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أدراها الحكم محمد عادل.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن التسريب خرج من أجل عرقلة مسيرة محمد عادل التحكيمية.

وأضاف عبد الفتاح: هناك عدة مشكلات مع محمد عادل قبل بداية الموسم، وأبرزها استبعاده من القائمة الدولية قبل عودته.

وتابع الحكم الدولي السابق: كما قيل عبر الإعلام، فإن إبراهيم نور الدين هو من خرج محمد عادل من القائمة الدولية، قبل أن يُعيده محمد فاروق مرة أخرى.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته: لجنة حكام الأردن طلبت محمد عادل لإحدى المباريات، وبعد الرد الغريب بالرفض وإمكانية إرسال حكم من خارج القائمة الدولية، رفضت اللجنة الأرنية التعامل مرة أخرى مع لجنة الحكام.