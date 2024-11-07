الرياضة

محمد صلاح عبد الفتاح: إبراهيم نور الدين سبب أزمات محمد عادل

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، عن أزمة التسريبات الخاصة بتسجيل مباراة الزمالك والبنك ، التي أدراها الحكم محمد عادل.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن التسريب خرج من أجل عرقلة مسيرة محمد عادل التحكيمية.

وأضاف عبد الفتاح: هناك عدة مشكلات مع محمد عادل قبل بداية الموسم، وأبرزها استبعاده من القائمة الدولية قبل عودته.

وتابع الحكم الدولي السابق: كما قيل عبر الإعلام، فإن إبراهيم نور الدين هو من خرج محمد عادل من القائمة الدولية، قبل أن يُعيده محمد فاروق مرة أخرى.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته: لجنة حكام الأردن طلبت محمد عادل لإحدى المباريات، وبعد الرد الغريب بالرفض وإمكانية إرسال حكم من خارج القائمة الدولية، رفضت اللجنة الأرنية التعامل مرة أخرى مع لجنة الحكام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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