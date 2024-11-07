"الماجيكو محمد أبو تريكة".. من عامل بناء إلى أسطورة الكرة المصرية.. مسيرة حافلة في ذكرى ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة - "من رحم المعاناة يولد النجاح، ومن وجع الألم يولد الأمل، ومن باطن الغيوم السوداء ينشق النور"، هي كلمات تلخص قصة نجاح" محمد أبو تريكة"، اللاعب الذي تحدى الصعاب من أجل تحقيق حلمه.

يصادف اليوم ذكرى ميلاد أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة الذي يُكمل اليوم 46 عاما، بعد مسيرة حافلة داخل الملاعب المصرية.

يعد محمد أبو تريكة واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم المصرية والإفريقية عبر تاريخها، تحقيقه للعديد من الألقاب والإنجازات الفردية رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأهدافه الحاسمة التي أسعدت الجماهير كثيرًا، جعلته واحدًا من بين أبرز وأشهر نجوم الكرة في مصر والعالم أجمع.

ومن خلال هذا التقرير، سوف يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" رحلة كفاح الماجيكو أبو تريكة وأبرز نجاحاته وإنجازاته مع اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

نشأة محمد أبو تريكة

وُلد في 7 نوفمبر 1978 في قرية “ناهيا”، وهي إحدى قرى محافظة الجيزة. عمل في صغره كعامل في مصنع للطوب مع عمه، وساعده هذا العمل على تقوية جسده بدنيًا، واستكمل تريكة تعليمه حتى تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة.

ومثل أي طفل مصري، بدأ تريكة ممارسة كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات، حيث كان يمارس كرة القدم مع أصدقائه في شوارع قريته ويشارك في الدورات الرمضانية التي تقام كل عام، على أمل أن يدله أحد على طريق الاحتراف.

وبالفعل، في سن الثانية عشر، دله صديقه الذي يُدعى "مجدي عابد" على الاختبارات التي كانت تقام حينها في نادي الترسانة، وبالفعل تقدم تريكة للاختبارات واجتازها بنجاح، وانضم لقطاع الناشئين بنادي الترسانة.

بداية محمد أبو تريكة الكروية

بدأ محمد أبو تريكة حياته الكروية كناشئ في نادي الترسانة، وتدرج في فرق الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في سن مبكر بسبب موهبته التي فرضت نفسها على الجميع.

وقاد تريكة الشواكيش إلى الصعود إلى الدوري المصري الممتاز في عام 2000 ونجح في حسم لقب هداف دوري المظاليم في هذا العام.

وبعدها شارك تريكة مع الشواكيش في الدوري المصري لأول مرة في تاريخه، وبدأت موهبته تخرج للنور ويتحدث الجميع عن قدراته الخاصة التي يستحق عليها تمثيل أفضل الأندية.

وفي عام 2003، كان العام السعيد لتريكة، حيث قررت إدارة النادي الأهلي التعاقد معه مقابل مبلغ 450 ألف جنيه مصري، ليبدأ بعدها في تسطير قصته التاريخية داخل جدران القلعة الحمراء.

ومنذ مشاركته الأولى بقميص النادي الأهلي، أكد للجميع أنه قادم لتخليد اسمه ضمن قائمة أساطير النادي التاريخية، وكانت أول مباراة رسمية له ضد فريق طنطا، وسجل حينها هدفين ليقدم نفسه بأفضل صورة لجماهير النادي الأهلي.

وبدأ بعدها تريكة في كتابة التاريخ رفقة النادي الأهلي وحصد العديد من الألقاب، في تلك الفترة كان البرتغالي مانويل جوزيه يقود النادي الأهلي في فترة شهدت هيمنة الفريق الأحمر على القارة السمراء لسنوات عديدة.

توج خلالها محمد أبو تريكة بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية رفقة النادي الأهلي، وبدأت جماهير القلعة الحمراء في ترديد الأغاني الخاصة به، وبدأت شهرته الجارفة المتعارف عليها الآن.

في هذه الفترة شهدت تواجد محمد أبو تريكة في قائمة منتخب مصر بقيادة المعلم حسن شحاتة ضمن الجيل التاريخي الذي نجح في حصد الألقاب الثلاث الإفريقية المتتالية في حدث تاريخي تحدث عنه العالم أجمع.

نهاية قصة أبو تريكة

شهد عام 2012 تغيرًا في مسيرة محمد أبو تريكة بعد أحداث بورسعيد المؤسفة التي كانت سببًا في إلغاء النشاط الرياضي في مصر، ليوافق النادي الأهلي حينها على العرض المقدم من فريق بني ياس الإماراتي مقابل مبلغ مليون و300 ألف دولار.

كانت رحلة تريكة قصيرة مع فريق بني ياس الإماراتي، وعلى الرغم من ذلك، استطاع تسجيل العديد من الأهداف في المباريات القليلة التي شارك بها رفقة الفريق.

وفي شهر مايو 2013، عاد تريكة مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي واستمر باللعب لشهور قليلة بقميص الفريق الأحمر، قبل أن يشهد شهر نوفمبر من العام نفسه اعتزال محمد أبو تريكة لكرة القدم بشكل رسمي.

لتنتهي بذلك مسيرة محمد أبو تريكة التاريخية داخل المستطيل الأخضر، وبسبب تحقيقه للعديد من الألقاب والإنجازات الفردية رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأهدافه الحاسمة التي أسعدت الجماهير كثيرًا، جعلته واحدًا من بين أبرز وأشهر نجوم الكرة في مصر والعالم أجمع.

أبرز إنجازات أبو تريكة مع النادي الأهلي

التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 7 مرات في مواسم: (2004–2005)، (2005–2006)، (2006–2007)، (2007–2008)، (2008–2009)، (2009–2010)، (2010–2011).

التتويج بلقب كأس السوبر المصري 6 مرات في أعوام: (2005)، (2006)، (2007)، (2008)، (2010)، (2012).

التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات في أعوام: (2005)، (2006)، (2008)، (2012)، (2013).

التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي 4 مرات في أعوام: (2006)، (2007)، (2009)، (2013).

التتويج بلقب كأس مصر مرتين في أعوام: (2006)، (2007).

تحقيق برونزية العالم مرة واحدة "المركز الثالث في كأس العالم للأندية".

أبرز إنجازات محمد أبو تريكة مع منتخب مصر

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006.

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008.

دورة حوض وادي النيل 2011.

أبرز الجوائز الفردية التي حصل عليها محمد أبو تريكة

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2006.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2008.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2012.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2013.

جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2008 (المركز الثاني).

جائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC لأفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2008.

أفضل لاعب في مصر 5 مرات في أعوام (2004، 2005، 2006، 2007، 2008).

هداف بطولة كأس العالم للأندية 2006 برصيد 3 أهداف.

هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2006 برصيد 8 أهداف.

هداف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2005–2006 برصيد 18 هدف.

هداف بطولة كأس مصر 2007 برصيد 4 أهداف.