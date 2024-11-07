نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الأهلي يقترب من تجديد عقود ثلاثي الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي تقترب من إتمام اتفاق لتجديد عقود ثلاثة من لاعبي خط الدفاع.

وأشار شوبير في تصريحاته الإذاعية إلى أن الأهلي يعتزم تمديد عقدي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف أن أكرم توفيق أيضًا في طريقه لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، حيث يقترب من الاتفاق النهائي مع النادي.

يُذكر أن الأهلي سيواجه فريق زد اليوم في بطولة الدوري على ملعب المقاولون العرب، في مباراة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً.