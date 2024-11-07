عاجل.. أحمد شوبير: الأهلي يقترب من تجديد عقد هذا الثلاثي

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، بأن إدارة النادي تسعى لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق.

الأهلي يقترب من تجديد عقد هذا الثلاثي

وأشار شوبير في تصريحاته الإذاعية إلى أن الأهلي يعمل على تمديد عقد محمد الشناوي، الذي يُعد الحارس الأساسي للفريق.

وأضاف أن النادي يسعى أيضًا لتمديد عقد مصطفى شوبير، رغم تبقي موسمين على نهايته.

كما اختتم بالقول إن حمزة علاء يرغب في خوض تجربة الإعارة، إلا أن الإدارة تفضل تجديد عقده قبل الموافقة على هذه الخطوة.