نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة جديدة.. الزمالك يتفق مع بديل أكينيولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي الزمالك، لاتفاق مع سامسون أكينيولا لفسخ تعاقده بالتراضي، كما تم حسم بديله في قائمة الفريق هذا الموسم.

الزمالك ينهي عقد أكينيولا ويتفق مع بديله

كشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "الزمالك توصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع سامسون على أن يتحمل الزمالك القيمة المالية لتعويض اللاعب ليتم دفعها على أقساط طويلة المدى".

وأشار كريم رمزي إلى أن الزمالك توصل لاتفاق للتعاقد مع أوفي إيجاريا ليحل بدلا من سامسون أكينيولا.

وجاء الاتفاق مع إيجاريا بناءًا على رغبة من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.