نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يقترب من تحطيم رقم ميسي ورونالدو وبنزيما في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، يقترب من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "فيفا"، فقد عزز حسين الشحات رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في بطولة FIFA السنوية للأندية، بوصوله إلى المباراة رقم 16، بعد مشاركته أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

كما أصبح الشحات ثاني لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من البطولة بعد كريم بنزيما.

وخلال مشاركاته في البطولة، سجل الشحات 4 أهداف في البطولة التي كانت تُسمى كأس العالم للأندية قبل تغيير نظامها لتقام كل 4 سنوات تحت مسمى "إنتركونتيننتال".

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 7 أهداف، يليه جاريث بيل وكريم بنزيما بـ 6 أهداف، ثم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيزار ديلجادو برصيد 5 أهداف، بينما يأتي حسين الشحات في المركز التالي برصيد 4 أهداف.

وإذا سجل حسين الشحات في مباراة كأس التحدي المقبلة في 14 ديسمبر، سيصل إلى 5 أهداف، ليعادل بذلك رصيد ميسي وسواريز وديلجادو.

وفي حال تسجيله هدفين، سيتساوى مع بنزيما وبيل برصيد 6 أهداف، بينما إذا أحرز هاتريك، سيتساوى مع رونالدو برصيد 7 أهداف.