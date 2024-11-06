نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح عباس يتدخل لبقاء جوميز مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي الزمالك في تجديد تعاقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبقائه لقيادة الفريق لمدة أطول.

ممدوح عباس يتدخل لبقاء جوميز مع الزمالك





وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق هو من يتولى هذا الملف حاليا مع وعد منه بتحمل جزء من راتب المدرب في العقد الجديد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.