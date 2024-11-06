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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 13 عام ” الفئة العمرية "2011" بقيادة مدربه الكابتن محمود حسين على مضيفه فريق الجمارك بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الجمارك.

المصري " 2011 " يفوز على الجمارك بهدفين بهدف ببطولة منطقة بورسعيد

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة التاسعة من الفوز بمبارياته الثلاث.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما معاذ تامر وسيف العتباني في الدقيقتين الأولى والعاشرة

وفي الشوط الثاني يحرز فريق الجمارك هدفه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

تضم قائمة المصري كل من يوسف رضا ، يزيد سمير، محمد عادل، زياد عبد اللطيف ، معاذ تامر، مصعب فاروق، عبد الرحمن جبر، فارس عوض، محمود فتحي، محمد مدحت، سيف العتباني، ياسين مختار، محمد سعد، أدهم الدمياطي، السيد البدري، إياد خليفة، يسى ملاك، إياد طاهر ، محمد درويش، أدهم الزيني، ياسين عادل، محمود حسني، ياسين ندا، سيف أيمن، مروان وليد، ياسين ناجي.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. محمود حسين مدربًا عامًا ، ك. محمد مرسي مدربا مساعدا ، ك. خالد السامبا مدربًا لحراس المرمى، ك.محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.