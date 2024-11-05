الرياضة

النصر يتألق بخماسية في مرمى العين بدوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على حساب نظيره فريق العين بخماسية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.


ولعبت المباراة التي  جمعت بين الفريقين مساء اليوم لحساب لقاءات الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لهذه النسخة.

وقص تاليسكا شريط الأهداف بالهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بمساعدة من محمد سيماكان.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في المباراة لصالح العالمي في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وعزز فابيو كاردوسو بالهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة السادسة والخمسون هدف لصالح العين الإماراتي بأقدام بينتو وبالخطأ في مرماه.

ووضع ويسلي الهدف الرابع في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وقضى تاليسكا على آمال العين بالهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واحتسب حكم المباراة خمس دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا انتهاء اللقاء بخماسية لصالح النصر مقابل هدف وحيد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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