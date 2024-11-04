نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق حارس ميلان على مواجهة ريال مدريد ومبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مايك ماينان حارس ميلان، عن مواجهة ريال مدريد المقرر لها مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي.

حارس ميلان: مباراة ريال مدريد ستكون صعبة

قال ماينان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “غدًا مباراة كرة قدم، سواء كان الأمر يتعلق بريال مدريد أو فريق آخر، أشعر دائمًا بالأدرينالين للعب بالطريقة الصحيحة، نحتاج إلى الحفاظ على صفاء ذهننا”.

وتابع قائلًا: “سنلعب غدًا ضد مبابي، لكن بصراحة لا توجد مشكلة بيننا، هو لاعب يتمتع بجودة عالية، ولا شك في ذلك وأعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة".

وأضاف: “ريال مدريد فريق رائع، والمباراة ستكون صعبة ولكن نحن لا نفكر في النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، الأمر سيعتمد على المباراة”.