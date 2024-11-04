"لسنا برشلونة".. تصريحات مثيرة من مدرب ميلان حول مواجهة ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق باولو فونسيكا مدرب ميلان الإيطالي، تصريحات مثيرة حول مواجهة فريقه أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فونسيكا: أنشيلوتي قدوتي.. ولسنا برشلونة

قال فونسيكا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “أنشيلوتي هو قدوة بالنسبة لي، فهو أحد أفضل المدربين في العالم، وكل ما يقوله من المهم الاستماع إليه”.

وسُئل فونسيكا عما إذا كانت نتيجة التعادل “إيجابية” بالنسبة له، حيث رد قائلًا: “أحاول دائمًا أن أنقل رغبتي في الفوز، وغدًا لن يكون الأمر مختلفًا، نحن نريد الفوز على ريال مدريد”.

وتابع مدرب ميلان قائلًا: “لقد شاهدت الكلاسيكو، ومن الواضح أننا فريق مختلف عن برشلونة، لكن من المهم أن نرى نوايا ريال مدريد وطريقة برشلونة في الدفاع”.

وأضاف: “نحن سنواجه فريقًا عادةً يعتبر هو المرشح المُفضل للفوز بدوري أبطال أوروبا، سنقترب من المباراة بشجاعة”.

ويحل فريق ميلان ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.