نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، نظيره الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

نتيجة مباراة الأهلي والشرطة العراقي

وانطلقت صافرة بداية مباراة الأهلي والشرطة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الأول في الدقيقة 14 صنع بالعبيد وأهدر فرانك كيسي ضربة جزاء في الدقيقة 25.

وعادل سجاد باسم النتيجة للشرطة في الدقيقة 30 صنع داوود وسجل فيرمينو الهدف الثاني للأهلي سريعا في الدقيقة 45 صنع البريكان وانتهى الشوط الأول 2/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة.

وسجل البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 54 كما صنع فيرمينو وأحرز محرز الهدف الرابع في الدقيقة 61.

وصنع البريكان وسجل محرز الهدف الخامس في الدقيقة 66 وانتهت المباراة 5/1.