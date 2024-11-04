نتيجة وملخص أهداف مباراة السد ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، مع نظيره فريق الوصل الإماراتي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة السد ضد الوصل في دوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، في شباك السد القطري، اللاعب أليكسيس بيريز نجم فريق الوصل الإماراتي.

وتمكن عند الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني، اللاعب رومان سايس، من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق السد القطري، بعد تمريرة رائعة من بوعلام خوخي.