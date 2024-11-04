خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية مواجهته الودية الأولى أمام شقيقه المنتخب الإماراتي بنتيجة 3/‏4 في المباراة الودية التي اقيمت مساء أمس الأول على الملعب الرملي بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك في إطار برنامج إعداد منتخبنا للاستحقاقات القادمة والمنتخب الإماراتي للمشاركة في إعداده للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة نيوم الدولية الودية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، سجَّل أهداف منتخبنا الثلاثة كل من سالم العريمي وخالد العريمي وهدف عكسي في مرمى المنتخب الإماراتي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبنا للقدم الشاطئية يخسر تجربته الودية أمام شقيقه الإماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.