نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من حسم أولى صفقات صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية، آخر تطورات مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا للصحفي الألماني كريستيان فالك، فأن ريال مدريد بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز، حيث بات النادي الملكي يتمتع بموقف أقوى للتعاقد معه.

وأضاف فالك:" ديفيز يريد راتب 15 مليون يورو سنويًا، بالأضافة إلى ذلك يريد مكافأة توقيع 15 مليون يورو".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه ميلان، مساء غدًا الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.