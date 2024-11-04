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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، عن سبب تراجع زياد كمال لاعب الفريق المعار إلى الزمالك، خلال الفترة الماضية.

محمد إسماعيل: تريقة لاعبي الزمالك على زياد كمال سبب تراجع مستواه

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي: لم تم التعامل معه كلاعب عادي فسيكون في مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة لكن تنقصه الثقة.

وأكمل محمد إسماعيل: أتواصل مع زياد كمال دائمًا، ومشكلته عدم الثقة، وملف تعاقده سبب له مشكلة، خاصة هزار وتريقة لاعبي الزمالك في مسألة عقد الـ30 مليون جنيه.

