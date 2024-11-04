الرياضة

محمد إسماعيل: تريقة لاعبي الزمالك على زياد كمال سبب تراجع مستواه

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إسماعيل: تريقة لاعبي الزمالك على زياد كمال سبب تراجع مستواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، عن سبب تراجع زياد كمال لاعب الفريق المعار إلى الزمالك، خلال الفترة الماضية.

محمد إسماعيل: تريقة لاعبي الزمالك على زياد كمال سبب تراجع مستواه

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي: لم تم التعامل معه كلاعب عادي فسيكون في مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة لكن تنقصه الثقة.

وأكمل محمد إسماعيل: أتواصل مع زياد كمال دائمًا، ومشكلته عدم الثقة، وملف تعاقده سبب له مشكلة، خاصة هزار وتريقة لاعبي الزمالك في مسألة عقد الـ30 مليون جنيه.
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا