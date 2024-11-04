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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي من بيع ثنائي الفريق أحمد كالوشا وأحمد أمين أوفا في فترة الانتقالات المقبلة.

بعد تلميحات الزمالك.. محمد إسماعيل يكشف موقف إنبي من بيع كالوشا وأوفا في يناير

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: من الممكن أن يخرج كالوشا أو أوفا في يناير حال سارت الأمور بشكل جيد خلال الوقت الحالي.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي: نحن في إنبي منفتحون على خروج الثنائي في يناير، خاصة وأننا نعمل على تصعيد الناشئين بشكل دائم.

واختتم محمد إسماعيل: كانت هناك تلميحات من جانب الزمالك بشأن كالوشا قبل غلق باب القيد، ورفضنا ذلك وعرضنا إمكانية إعارته حتى يناير فقط، لذلك لم يكتمل الأمر، وحاليًا لا توجد أي عروض.

