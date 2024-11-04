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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن تألق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في مباريات فريقه بالبريميرليج.

كريم رمزي: صلاح قدم حركة ذكية ورمى كرة التجديد في ملعب إدارة ليفربول

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: محمد صلاح يقدم موسما مميزا وأصبح واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ، وفي رأيي صلاح أفضل جناح في التاريخ حتى في ظل وجود ميسي ورونالدو.

وتابع رمزي: صلاح عمل حركة ذكية مع نادي ليفربول أمس، خاصة وأنه يريد أن يزيد راتبه في التجديد المقبل، في حين تريد الإدارات كعادة أندية أوروبا أن تقلل الرواتب.

وأكمل كريم رمزي: محمد صلاح كتب تغريدة عبر إكس عقب الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي، وقال خلالها إنه مهما حصل لن ينسى إحساس التسجيل في ملعب أنفيلد أمام جماهير ليفربول.

واختتم كريم رمزي، أن محمد صلاح رمى الكرة في ملعب إدارة ليفربول، وجعل الأمر منها للجماهير، وصلاح فعل ذلك سابقًا، بعد إحدى المباريات أمام مانشستر يونايتد، وأتصور أن محمد صلاح سيكمل مسيرته مع ليفربول.

