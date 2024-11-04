الرياضة

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة -  

تستمر منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام اليوم 4 مباريات بين أكبر أندية القارة للمنافسة على التأهل للدور القادم من البطولة خلال نسختها الحالية.

ويتصدر فريق الهلال السعودي جدول ترتيب البطولة بعد مرور 3 جولات، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات، وأيضا يتقاسم السعودي معه الصدارة بنفس الرصيد.

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

وبستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

1- الهلال - 9 نقاط 
2 الأهلي - 9 نقاط.
3- السد - 7 نقاط.
4- النصر - 7 نقاط.
5- الوصل - 6 نقاط
6- استقلال طهران - 3 نقاط.
7- الغرافة - 3 نقاط.
8- باختاكور - نقطتان.
9- الشرطة - نقطتان.
10- برسبوليس - نقطة واحدة.
11- العين - نقطة واحدة.
12- الريان - دون نقاط.

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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