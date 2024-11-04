نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستمر منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام اليوم 4 مباريات بين أكبر أندية القارة للمنافسة على التأهل للدور القادم من البطولة خلال نسختها الحالية.

ويتصدر فريق الهلال السعودي جدول ترتيب البطولة بعد مرور 3 جولات، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات، وأيضا يتقاسم الأهلي السعودي معه الصدارة بنفس الرصيد.

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

وبستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

1- الهلال - 9 نقاط

2 الأهلي - 9 نقاط.

3- السد - 7 نقاط.

4- النصر - 7 نقاط.

5- الوصل - 6 نقاط

6- استقلال طهران - 3 نقاط.

7- الغرافة - 3 نقاط.

8- باختاكور - نقطتان.

9- الشرطة - نقطتان.

10- برسبوليس - نقطة واحدة.

11- العين - نقطة واحدة.

12- الريان - دون نقاط.