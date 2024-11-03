توتنهام يسحق أستون فيلا في البريميرليغ

توتنهام يسحق أستون فيلا في البريميرليغفاز توتنهام هوتسبير على ضيفه أستون فيلا 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

أحرز أهداف توتنهام كل من دومينيك سولانكي"هدفين"في الدقيقتين (75) و(79)، وبيرنان جونسون وجيمس ماديسون في الدقيقتين (49) و(90)، بينما سجل مورجان روجيرس هدف أستون فيلا في الدقيقة (32).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير إلى 16 نقطة وحل في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة والمركز السادس.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات الجولة من الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل منهما.

بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق لاعبه برونو فيرنانديز في الدقيقة (70) من ركلة جزاء، وتعادل مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الدقيقة (74).

ويرتقع رصيد تشيلسي بهذه النتيجة إلى 18 نقطة ويحل في المركز الرابع، كما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة ويحل في المركز الثالث عشر.