نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| اقترب الرحيل؟.. صلاح يثير التكهنات برسالة إلى جماهير ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الأسطورة المصرية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بفريقه بعد الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، واعتلاء قمة ترتيب البريميرليج.

وأقيمت مواجهة ليفربول وبرايتون مساء أمس "السبت"، على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح: لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، معلقًا "إن قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي. لا شيء أقل من ذلك".

وواصل حديثه، قائلًا، "كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية، هذا ما نريده".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي، "شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية، بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على برايتون، برصيد 25 نقطة، مستغلا تعثر فريق مانشستر سيتي صاحب مركز الوصافة برصيد 23 نقطة، وخسارته أمام بورنموث بهدفين لهدف.