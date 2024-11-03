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أحمد جودة - القاهرة - صرح على غيط نجم نادى الإسماعيلي الأسبق أنه مشفق على اللاعبين الصغار التى تتواجد بقلعة الدراويش رغم تألقهم وظهورهم بشكل جيد فى مباراة غزل المحلة.

على غيط: مشفق على لاعبو الإسماعيلي.. حزين على فقدان نقطتين امام غزل المحلة

وأضاف على غيط خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " حزين على فقدان فريق الإسماعيلي نقطتين أمس أمام غزل المحلة حيث هناك منافسة شرسه هذا الموسم مع جميع الأندية ولا بد من تجميع اكبر عدد من النقاط فى بداية الموسم ".

وأشار على غيط " لا بد من صرف مكافاة للاعبو فريق الإسماعيلي عقب الأداء الجيد أمس “.