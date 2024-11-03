نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي يخسر أمام أتلانتا في المواجهة الثانية بالأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى إنتر ميامي هزيمة مفاجئة أمام أتلانتا يونايتد 1 /2 فجر اليوم الأحد على ملعب "مرسيدس بنز" في المباراة الثانية من التصفيات الإقصائية بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

إنتر ميامي يخسر أمام أتلانتا في المواجهة الثانية بالأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي

وتقدم إنتر ميامي بهدف حمل توقيع هيكتور مارتينيز في الدقيقة الـ40 لكن ديريك ويليامز أدرك التعادل لأتلانتا في الدقيقة الـ58.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفًا قاتلا لإنتر ميامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية خطف ألكسندر ناسيمنتو هدف الفوز القاتل لفريق أتلانتا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وحسم إنتر ميامي المباراة الأولى أمام اتلانتا بهدفين مقابل هدف ليتعادل الفريقان 1 /1 في الأدوار الإقصائية، ويتجهان لخوض مباراة فاصلة يوم الأحد المقبل.

ويصعد الفائز من المباراة الفاصلة إلى المربع الذهبي حيث يلاقي الفائز من مواجهة أورلاندو مع تشارلوت، بعد أن تعادل الفريقان 1 /1 في أول مواجهتين بينهما.

وتوج إنتر ميامي بدرع المشجعين بعدما حطم الرقم القياسي لعدد النقاط في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين، إذ أنهى الموسم الاعتيادي برصيد 74 نقطة متفوقا بفارق 30 نقطة على اتلانتا الذي حل تاسعا.

وتأهل إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي تستضيفه الولايات المتحدة العام المقبل.